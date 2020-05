Codesal aciona sirene de alerta de risco de deslizamento no Calabetão

O alerta vermelho acendeu no Calabetão. Devido às fortes chuvas, a Defesa Civil de Salvador (Codesal) acionou, na tarde desta quarta-feira (13), a sirene do sistema de alerta e alarme de deslizamento de terra no bairro.

O bairro foi bastante atingido pelo mau tempo na capital baiana. Só nas últimas 72h, a região registrou acúmulo de 153 mm de água, o que faz com que haja um risco maior de deslizamentos e desabamentos.

“O solo daquela localidade está encharcado por conta do acúmulo de chuvas dos últimos dias. Nossa equipe de campo já está no local, assim como as de promoção social da Prefeitura-Bairro da região e da Secretaria Municipal da Educação (Smed), para recepcionar as pessoas na Escola Municipal do Calabetão, que servirá de abrigo para os moradores. O objetivo é afastar as pessoas do local de risco”, pontua o diretor-geral da Codesal, Sosthenes Macêdo.

O acionamento da sirene, que faz parte do Plano Preventivo de Defesa Civil, acontece sempre que uma de risco potencial acumula mais de 150 mm de chuva nas últimas 72 horas. Ao todo, 10 localidades da capital possuem esse tipo de equipamento: Bom Juá, Vila Picasso (Capelinha de São Caetano), Voluntários da Pátria (Lobato), Baixa do Cacau (Lobato), Mamede (Alto da Terezinha), Bosque Real (Sete de Abril), Moscou (Castelo Branco), Pedro Ferrão (Baixa do Fiscal) e Baixa de Santa Rita (São Marcos).

Quando há detecção da emergência, os equipamentos são acionados diretamente do Centro de Operações da Codesal, através de um sistema de análise climatológica, que recebe diariamente informações sobre temperatura, clima e índice pluviométrico para a cidade.

Balanço e previsão

Até as 17h desta quarta, a Codesal recebeu 557 chamadas da população. Foram 167 deslizamentos de terra, 120 ameaças de desabamento, 62 ameaças de deslizamento, 45 infiltrações, 41 avaliações de imóvel alagado, 28 imóveis alagados, 27 árvores ameaçando cair, 22 desabamentos parciais, 14 desabamentos de muro, seis ameaças de desabamento de muro, seis avaliações de área, seis desabamentos de imóvel, quatro árvores caída, quatro orientações técnica, dois destelhamentos, duas pistas interrompidas e um alagamento de área.



Quem passar por qualquer situação semelhante pode acionar o órgão pelo telefone 199, através de uma ligação gratuita.