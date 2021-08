Codesal diz que casarão no Santo Antônio tem risco de desabamento

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) disse nesta terça-feira (10) que o casarão com risco de desabamento na Rua Direita do Santo Antônio, no Centro Histórico, está em avançado estado de degradação. O local é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

Por conta do risco de desabamento da fachada, ontem a Transalvador interditou o tráfego de veículos no trecho da rua. O bloqueio continua hoje.

A Codesal diz que uma nova vistoria deve ser feita no imóvel, em parceria com o Iphan, para se avaliar os danos e decidir o que será feito. A última vistoia foi em 17 de setembro de 2020, no Projeto Casarões da Defesa Civil. O laudo apontava que havia ameaça iminente de desabamento e desprendimento do madeiramento da caixa das esquadrias, com risco de queda em transeuntes, além de falta de manutenção.

A recomendação é de recuperação de imediato do casarão por profissional habilitado CAU/CREA e escoramento como medida paliativa, afim de evitar o desabamento parcial, diz a Codesal. Não foi possível notificar a proprietária - trata-se de imóvel privado.

O Projeto Casarões, do órgão, busca encontrar alternativas de preservação do patrimônio histórico e cultural junto a proprietários e órgãos tombadores. Já foram feitas vistorias em 1.672 imóveis, dos quais 129 têm risco muito alto; 235 alto; 800, médio; 391 baixo e 117 sem risco.