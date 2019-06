Codesal faz alerta de frente fria em Salvador nesta quinta-feira (6)

As previsões estavam certas: ventos fortes, acompanhados de chuva, surpreenderam os soteropolitanos nesta quarta-feira (5). Até as 17h, pelo menos 41 ocorrências foram registradas pela Defesa Civil de Salvador (Codesal) e, de acordo com a pasta, a probabilidade é de que uma frente fria que avança sobre o litoral da Bahia deixe o tempo instável também nessa quinta (6). Há risco para alagamentos e deslizamentos de terra.

De acordo com a Codesal, a previsão é de que chuvas, com intensidade de moderada a forte, caiam durante o dia, com períodos de melhoria. Ou seja, pode até sair um solzinho, mas é bom não abrir mão do guarda-chuva. A startup baiana i4sea, que atua em conjunto com o 3º Distrito Naval da Marinha do Brasil, já havia informado sobre a ocorrência de ventos de aproximadamente 20 nós (40 km/h), além de pancadas de chuva e ondas de até 3 metros, a partir de quarta.

Segundo a Codesal, das ocorrências registradas neste primeiro dia de frente fria, duas são de imóveis alagados, 13 correspondem às ameaças de desabamentos, além de dois muros na iminência de cair, quatro ameaças de deslizamentos, duas árvores também em situação de instabilidade, quatro imóveis em avaliação de alagamento, três deslizamentos de terra, um poste ameaçando cair e dez orientações técnicas. Não houve registro de feridos.

(Foto: Betto Jr./CORREIO) (Foto: Betto Jr./CORREIO) (Foto: Betto Jr./CORREIO) (Foto: Betto Jr./CORREIO) (Foto: Betto Jr./CORREIO)

(Foto: Betto Jr./CORREIO) (Foto: Betto Jr./CORREIO) (Foto: Betto Jr./CORREIO) (Foto: Betto Jr./CORREIO) (Foto: Betto Jr./CORREIO)

Parte da rotina do motorista Raimundo Souto, 58, a meditação na orla da Praia da Paciência, no Rio Vermelho, contou com um atrativo a mais nesta quarta-feira (5): o vento. Em meio à tentativa de se equilibrar na balaustrada, o motorista comentou, no entanto, que a ventania até agradou.

"Salvador é sempre tão calorento que um ventinho mais forte nem chega a fazer mal, não. Eu gosto muito de caminhar e sempre paro aqui pra fazer minha higienização mental, estou adorando a brisa de hoje", disse, em referência ao vento que, mais forte, fez a água do mar respingar no calçadão.

Segundo ele, o ventinho a mais deixou "tudo mais leve". "Você corre até mais disposto, não fica todo suado, pra mim está ótimo, vou até passar mais um tempinho aqui", completou ele.

Ambulante na região de Amaralina, Eliete da Costa, 55, disse que a força do vento foi tanta que bateu até frio. "Eu cheguei 7h, tudo sol, lindo e maravilhoso. Do nada, mais ou menos umas 14h, começou a ventar demais. Comecei a me organizar pra ir embora mais cedo porque pensei: a chuva vai chegar", disse ela, que acertou na aposta.

Para Eliete, que trabalha vendendo bebidas na orla, a chuva acaba atrapalhando. "É ruim, infelizmente a gente não tem como ficar, porque parece que na orla a chuva é mais feroz do que no resto na cidade", brincou.

A Defesa Civil de Salvador informou que permanece de plantão 24 horas, atendendo às solicitações de risco pelo telefone gratuito 199.