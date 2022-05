Codesal recebeu 62 solicitações após as fortes chuvas dessa terça-feira (10)

A Defesa Civil de Salvador (Codesal) recebeu 62 solicitações até à 11h15 de hoje. Foram nove ameaças de desabamento, duas ameaças de desabamento de muro, 11 ameaças de deslizamento, quatro árvores ameaçando cair, seis avaliações de área, 12 avaliações de imóveis alagados, três dasabamentos de muro, dois desabamentos parciais, 11 deslizamentos de terra, um galho de árvore caído e uma infiltração.

Entre as ocorrências, a Defesa Civil de Salvador realizou vistoria na rua Juracy Trindade (Jardim Cajazeiras) onde ocorreu o rompimento de via de acesso local, atingindo imóveis. Órgãos e secretarias do Sistema Municipal de Proteção e Defesa Civil foram mobilizados, entre os quais a Sedur que procede a retirada do material e, posteriormente, será instalada lona de proteção.

A previsão para esta terça-feira (10) é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas a moderadas ao longo do dia. Há risco para alagamentos e deslizamentos de terra. Os maiores acumulados de chuvas em 12h (atualizado às 11h) foram registrados na Ilha de Maré (67mm), S. Tomé de Paripe (61,6mm), Mussurunga (57,4mm), Palestina (56,8mm) e Fazenda Coutos (49mm). As informações são do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador.

A Codesal, que integra a categoria de serviços essenciais do município, permanece de plantão 24 horas atendendo às solicitações pelo telefone gratuito 199. As ocorrências podem ser acompanhadas em tempo real no link