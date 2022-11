Coelba encontra 27 ligações clandestinas em mercados, padarias e açougues de Salvador

A Neoenergia Coelba vem realizando, desde o início de novembro, uma série de operações de combate ao furto de energia em estabelecimentos comerciais do segmento alimentício. Denominada Operação Quilo, a força-tarefa identificou 27 ligações clandestinas em mercados, padarias e açougues localizados em diversos bairros de Salvador. Foram recuperados 900 mil quilowatt-hora de energia nas ações, que seria suficiente para abastecer cerca de oito mil residências durante um mês.

Entre os alvos flagrados furtando energia, destaca-se uma rede de mercados que estava com quatro unidades ligadas irregularmente. Estes estabelecimentos estão localizados nos bairros de Fazenda Grande do Retiro, Politeama e Cidade Nova. A Neoenergia Coelba removeu as ligações, emitiu a cobrança do valor devido e regularizou as unidades. Além disso, o proprietário responderá a inquérito policial.

“Mobilizamos um grande efetivo de profissionais para fiscalizar, em campo, os alvos mapeados pela Operação Quilo. Pretendemos seguir com os estudos técnicos para identificar outros possíveis estabelecimentos deste segmento que estejam furtando energia e agir de maneira enérgica contra esta prática”, destacou o gerente de Gestão da Receita da Neoenergia Coelba, Rodrigo Almeida.

No total, foram identificados 15 mercados, 11 padarias e um açougue com ligações clandestinas durante a operação. O valor referente a impostos que deixariam de ser recolhidos devido a atuação fraudulenta nas unidades flagradas será recuperado e poderá ser revertido em benefício da população.

“É importante destacar que os estabelecimentos comerciais com ligações clandestinas praticam concorrência desleal, uma vez que levam vantagem indevida em relação a outras empresas do setor que atuam dentro da legalidade. Este é mais um motivo que demonstra a importância de a população denunciar quando desconfiar de uma ligação irregular”, reforçou Rodrigo Almeida.

Crime e denúncias

A distribuidora reforça que os “gatos” representam riscos para a segurança de quem os realiza e da população. Além disso, o furto de energia prejudica o fornecimento de energia da região, podendo causar graves problemas para a rede elétrica e ocasionar a interrupção do abastecimento.

O furto de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena de até a oito anos de reclusão pela prática ilegal. Por isso é importante a denúncia de fraudes e furtos de energia. O apoio da comunidade é essencial para identificar os desvios e acionar a distribuidora. As denúncias são feitas de forma anônima através do telefone 116 ou pelo site da Neoenergia Coelba (www.neoenergiacoelba.com.br) na parte de Serviços, na aba Denúncia de Irregularidade.