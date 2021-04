Coelba faz chamada para atualização de cadastro de clientes que estão em home care

A Coelba informou nesta quinta-feira (29) que abriu chamado para o recadastramento de clientes que estão em situação de home care em todo o estado da Bahia. As pessoas que utilizam equipamentos médicos ligados na energia possuem prioridade no atendimento da empresa de abastecimento.

Com a atualização do cadastro, é possível que esses clientes tenham prioridade no restabelecimento da energia, além de, quando for necessário realizar um desligamento programado para manutenção ou melhoria da rede, clientes nessa situação receberão um aviso personalizado por carta ou e-mail, com antecedência mínima de cinco dias úteis, informando a data e hora de interrupção.

Esses clientes também podem solicitar a isenção do ICMS cobrado na fatura de energia, conforme Decreto Estadual 10.072, de 15/08/2006). Mas para ter direito a esse atendimento diferenciado, é importante que o cliente informe sobre a condição especial e faça o cadastro da unidade consumidora em uma categoria especial. O cadastro pode ser solicitado ou atualizado através do e-mail equipamentosvitais.coelba@neoenergia.com

Para fazer o cadastro, são necessários os seguintes documentos, listados abaixo:

RG e CPF do titular da conta contrato; RG e CPF do beneficiário, quando for o caso; Atestado subscrito por profissional médico, constando obrigatoriamente: número do CID, número do CRM e prazo de utilização dos equipamentos; Termo de compromisso assinado pelo consumidor ou por seu representante.

A partir da entrega feita pelo cliente de toda a documentação solicitada, a concessionária avaliará o pedido e retornará com um posicionamento, em até 15 dias.