Coelba flagra 'gato' de energia em rede de hotéis de luxo em Salvador

Três unidades da rede de hotéis e resorts de luxo Sol Express foram flagradas fazendo 'gato', ou seja, ligações clandestinas de energia. As irregularidades foram identificadas nas unidades de Patamares, Stella Maris e Armação, após quatro meses de investigações.

De acordo com a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba), houve uma ação conjunta com o Departamento de Polícia Técnica (DPT), que contou com 25 técnicos da empresa de energia e 20 policiais. As fiscalizações aconteceram nos bairros de Patamares, Stella Maris, Armação, Barra e Corredor da Vitória.

O volume de energia recuperado pela concessionária, segundo a Coelba, seria suficiente para abastecer o município de Dias D’Ávila durante um mês. A fornecedora de energia informou ainda que, no primeiro semestre deste ano, foram realizadas 88 mil inspeções, que resultaram em 35 mil ligações clandestinas desativadas em todo estado.

O CORREIO entrou em contato com o diretor da rede Sol Express, Silvio Pessoa, que negou a informação fornecida pela Coelba e disse que a empresa "não foi notificada, autuada, nem periciada".

Por meio de nota, ele afirma que o empreendimento não fez nenhum 'gato' de energia e disse que não "foram encontradas violações nos medidores, o que pode ser comprovado mediante perícia técnica oficial, que ainda não foi realizada ou concluída".

Acrescentou ainda que "nos últimos seis meses houve vistoria técnica da concessionária de energia elétrica nessas unidades, não tendo sido apontada nenhuma irregularidade, nem prestada qualquer orientação em sentido diverso das práticas adotadas, conforme documentos que disponibilizamos a quem de direito".

O grupo Sol Express possui cinco instalações na Bahia: o Gran Hotel Stella Maris; o Sol Victoria Marina (Corredor da Vitória); Sol Barra (Barra); Sol Bahia Sleep (Patamares); e o Sol Plaza Sleep (Armação). Há ainda um hotel em Aracaju (SE).

Fazer ligações clandestinas de energias é crime previsto no artigo 155 do Código Penal, com pena que pode chegar a oito anos de reclusão. Em 2019, a Bahia registrou 25 pessoas presas pela irregularidade.

Denúncias de 'gato' de energia podem ser feitas de forma anônima pelo telefone 116 ou através do site da Coelba.

Confira a nota do Sol Express na íntegra:

"A Rede Sol Express se posiciona acerca de informações veiculadas na mídia sobre denúncia de suposta conduta irregular de algumas das unidades hoteleiras, por concessionárias/distribuidoras de energia: Há indevida especulação e ilação acerca dos fatos, não tendo sido encontradas, ao contrário da notícia veiculada, nenhuma violação de medidores, o que restará devidamente comprovado mediante perícia técnica oficial, ainda não realizada ou concluída.

A utilização de aparelhos de eficientização, filtragem e proteção contra surtos em nenhum momento caracteriza atividade ilegal, ao revés, juntamente com o uso de geradores em horários de pico, uso de energia solar, iluminação por LED, dentre outras medidas, buscam o uso racional e ambientalmente equilibrado no consumo de energia elétrica, o que deve ser e é incentivado por consensual entendimento do mercado, sociedade e administração pública.

As unidades hoteleiras com suas administrações autônomas, pagam mensalmente valores expressivos pelo consumo de energia elétrica, que se encontram rigorosamente em dia, sendo que também compramos no mercado livre de energia, além da concessionária de serviço público. Rotinas de eficientização e promoção do consumo sustentável de energia é meta perene na administração da Rede Sol Express.

Nos últimos seis meses houve vistoria técnica da concessionária de energia elétrica nessas unidades, não tendo sido apontada nenhuma irregularidade, nem prestada qualquer orientação em sentido diverso das práticas adotadas, conforme documentos que disponibilizamos a quem de direito. Entendemos que toda denúncia deve ser apurada, porém, rechaçamos o excesso e o sensacionalismo em divulgar indevidamente a ocorrência de “desvio de energia” ou de “gatos”, não comprovados, frise-se, o que se dá de forma nociva e irresponsável, baseado em ilações de uma conclusão açodada e unilateral, sem o crivo do contraditório e sem possibilitar o exercício do direito de defesa.

O corpo jurídico da Rede Sol Express, que não tomou conhecimento daquilo que efetivamente consta dos autos, ainda não disponibilizados, tomará as medidas cabíveis ao acompanhamento do caso, no sentido de colaborar para o esclarecimento da verdade, bem assim, no intuito de apurar as responsabilidades de quem quer que seja, por eventuais excessos praticados, no momento e seara próprios."