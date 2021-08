Coelba flagra 'gato' em empresa que produz água de coco na Bahia

Uma empresa produtora de água de coco foi flagrada fazendo 'gato' de energia em Acajutiba, no nordeste baiano. O flagra ocorreu durante uma operação conjunta da Coelba com a Polícia Civil.



O prejuízo do furto de energia praticado pela empresa foi de 108 mil quilowatts-hora, quantidade suficiente para abastecer 950 residências por um mês.

Durante a ação, técnicos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) retiraram dois metros de cabos que eram utilizados no desvio da energia. O valor equivalente ao que foi furtado terá de ser pago pela empresa e, segundo a fornecedora de energia, "implicará em arrecadação de impostos Estaduais e Federais que são revertidos para sociedade".

A fraude da empresa foi descoberta após um mapeamento feito através de análises com softwares da Coelba, associados a sensores inteligentes que controlam o fluxo de energia elétrica na rede de distribuição, e que auxiliaram as ações de investigação em campo.

Fazer 'gato' de energia é crime previsto no artigo 155 do Código Penal Brasileiro, com pena de até a oito anos de reclusão pela prática ilegal.

Denúncias podem ser feitas de forma anônima através do telefone 116 ou pelo site www.coelba.com.br, na parte de Serviços, na aba Denúncia de Irregularidade.