Coelba lança portal para negociação de dívidas; veja como funciona

Quem tem dívidas com a Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia (Coelba) poderá negociar seus débitos a partir desta quinta-feira (21). A empresa disponibilizará uma plataforma digital exclusivamente para as tratativas.

As condições especiais de pagamento ficarão disponíveis para os consumidores por tempo limitado. Para conferir qual é a sua dívida e como quitá-la, o cliente deve acessar o portal "Fique em Dia”, no próprio site da Coelba. Basta informar o CPF do titular da conta para ser direcionado para as opções de negociação e condições de pagamento disponíveis.

As dívidas poderão ser pagas através de um boleto (pagamento à vista), no cartão de débito com o cartão virtual Caixa Elo (Auxílio Emergencial) ou no crédito, opção que permite parcelamento de até 12x, ambos por meio da Flexpag. São aceitos os cartões de crédito das bandeiras Master, Visa, Hiper, Elo e Amex.

Também é possível fazer essa negociação através do WhatsApp (71) 3370-6350. Quem escolherpagar à vista receberá um código de barras para realizar o pagamento. Caso prefira parcelar, o usuário será direcionado para a plataforma de negociação. Também é possível esclarecer dúvidas utilizando o WhatsApp e ter acesso a mais serviços.