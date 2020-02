Coelba oferece 275 vagas para escola de eletricistas em seis cidades baianas

Já estão abertas as inscrições para formação das novas turmas da Escola de Eletricistas da Coelba, nas cidades de Alagoinhas, Paulo Afonso, Ribeira do Pombal, Eunápolis, Teixeira de Freitas e Itabuna. As matrículas são gratuiítas e devem ser realizadas exclusivamente via internet, no site até às 18 horas do dia 10 de fevereiro ou até atingir o número limite de 600 inscritos por município.

O curso de capacitação é gratuito e ministrado em parceria com o SENAI/BA. Os selecionados terão formação como eletricistas para atuação em redes de distribuição de energia elétrica. Todos os formandos vão compor o “Banco de Talentos” da COELBA para possíveis oportunidades de trabalho.

Os candidatos (mulheres e homens), que serão selecionados em seis etapas, precisam ter concluído o ensino médio ou equivalente; ter no mínimo 18 anos na data de inscrição no processo seletivo; possuir carteira de habilitação definitiva B, C ou D.

Ao final da seleção, 50 vagas serão preenchidas em cada município, exceto Itabuna que conta com 25 vagas, totalizando a formação de 275 profissionais. O curso será ministrado nas Unidades do SENAI/BA das respectivas cidades, com uma carga horária de 480 horas. As aulas serão realizadas de segunda a sexta-feira, de 08h às 18h e aos sábados de 08h às 12h. Durante o período de formação, os selecionados terão auxílio transporte e alimentação.