Coelba oferece curso gratuito em cinco cidades do interior

A Coelba, uma empresa do Grupo Neoenergia, abriu ontem 125 vagas gratuitas no curso de capacitação em redes de distribuição de energia elétrica. As vagas contemplam as cidades de Barreiras, Ilhéus, Juazeiro, Vitória da Conquista e Feira de Santana. Para participar da seleção, o candidato (homens e mulheres) precisa ter concluído o ensino médio ou equivalente e possuir carteira de habilitação definitiva. Após o curso, os eletricistas passam a compor o “Banco de Talentos” da Coelba para possíveis oportunidades. As inscrições, também gratuitas, devem ser feitas pela internet, no site http://www.fieb.org.br/senai, até as 18h do próximo dia 22.

Processo seletivo

O processo seletivo da Escola de Eletricistas da Coelba possui prova escrita, exames médicos e avaliação psicológica, teste de aptidão física e avaliação prática, além de entrevista para a avaliação de perfil técnico. O curso será ministrado em parceria com o Senai/BA, em em data a ser divulgada pela Coelba, de segunda a sexta–feira, das 18h às 22h; e aos sábados, das 8h às 12h.