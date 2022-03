Coelba oferece distribuição de lâmpadas LED e negociações de dívidas em Pernambués

Os moradores de Pernambués poderão receber lâmpadas de LED de forma gratuita e negociar débitos com a Neoenergia Coelba sem sair de casa durante a próxima semana. De segunda a quarta-feira, uma unidade móvel da distribuidora percorrerá ruas do bairro para oferecer os serviços. Na quinta e sexta-feira, o veículo estará fixo, na Praça Arthur Lago, na Rua Thomaz Gonzaga, número 144, das 8h às 17h.

Os consumidores que possuem débito com a distribuidora terão acesso às condições de negociação oferecidas pela empresa, como o parcelamento da dívida em até 24 vezes no cartão de crédito – a depender do tipo da dívida. Os profissionais da concessionária também irão orientar os clientes sobre os serviços comerciais oferecidos pela Neoenergia Coelba.

“Estamos realizando esta ação para estarmos ainda mais próximos dos nossos clientes, oferecendo orientações sobre nossos serviços e negociações de débitos nas ruas de Pernambués. É uma oportunidade para os consumidores que tenham alguma pendência ou questionamento venham até nós e resolva a questão”, afirmou o gerente de Gestão da Receita, Rodrigo Almeida.

Os consumidores também terão a oportunidade de trocar lâmpadas ineficientes por LED de maneira gratuita e receber orientações sobre o consumo consciente e seguro de energia elétrica.

Para participar, o cliente deve entregar lâmpadas ineficientes, como as fluorescentes, incandescentes ou halógenas, de potência igual ou superior a 14 Watts, que serão trocadas por lâmpadas LED, sendo preciso obedecer ao limite de cinco unidades por cliente. O benefício é destinado a moradores de comunidades populares ou que estão cadastrados na Tarifa Social de Energia Elétrica, que devem apresentar a fatura do mês anterior paga e sem débitos anteriores. Caso, nos últimos seis anos, o cliente já tenha recebido um total de oito lâmpadas entregues pela Neoenergia Coelba, ele não poderá ser beneficiado novamente.