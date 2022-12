Cofre de posto de combustível é atacado na BR-324

O cofre de um posto de combustível na BR-324 foi atacado na madrugada desta quinta-feira (1º). O ataque aconteceu por volta das 2h, próximo à Ceasa.

Funcionários do posto relataram à Polícia Militar que seis homens chegaram em um veículo preto, arrombaram os portões de ferro, entraram no estabelecimento e explodiram o cofre. No entanto, o cofre não foi violado. Já a estrutura do prédio ficou comprometida. Em seguida, os suspeitos fugiram.

Policiais da 49ª CIPM estiveram no local, fizeram rondas, mas ninguém foi preso.

Segundo a Polícia Civil, equipes do Draco estão no local para levantar mais informações sobre a explosão.