Coleção da Skazi é inspiração para experimentar

Quem pensou em usar uma papete com um vestido mais sofisticado? Na pandemia, aprendemos que o conforto é o grande rei da moda. Atrás de uma inspiração para o seu experimento fashion? Dá só uma espiadinha na coleção de Inverno da Skazi, label mineira, que traz como temática o New Folk das cidades da América. Para a temporada, o foco é a mistura entre referências do artesanato com um mood mais urbano.

Versátil

Nesse tempo que estamos mais em casa, hora de pensar naqueles acessórios curingas, capazes de muitas serventias. Esse cesto da Tok & Stok, que você leva para casa por R$ 89,9, é um deles. Dá para colocar toalhas no banheiro, ou mesmo aquela planta bonita e se transformar em um centro de mesa. Como também pode ser útil para botar sapatos que vieram da rua.

Bafônico

Nem somente de festa vive o brinco lacrativo garimpado no e-commerce da C&A. Levinho e amigo do bolso - custa R$ 49,99 -, a peça pode ir muito além do uso com o vestido chique. Dica de stylist: tenta usar com uma camiseta e jeans. E não esquece de investir no coque para dar bem destaque a peça.

Mais cor, por favor

Se tem um calçado que combina com esse momento da moda é a papete. A peça é ideal para compor looks casuais e traz todo o conforto que a gente precisa. Não é a toa, que toda hora uma nova versão desponta entre as marcas por aí. O vixe amou essa da Melissa, já que uma cor vibrante é um ótimo antídoto para esses dias mais nebulosos. Preço: R$ 79,9.

A dona da vez

Utilitária e beeem fashion. Duas palavras perfeitas para descrever esse achadinho da Bolovo. Se a pochete não sai mais de moda é porque ela é uma facilitadora nos dias de hoje. E se vamos investir em uma, que seja bafônica né, mores? Preço: R$ 119.

Toda forma de amor

Repare bem no par de meias da marca Havaianas, capaz de deixar qualquer visu mais fashion. A peça faz parte da nova coleção Orgulho LGBTQIA+, na qual 7% do lucro líquido de cada item da nova linha será revertido para os projetos da ONG All Out no Brasil e no mundo, com objetivo de fortalecer a comunidade. Custa R$ 55,99.

***

Nota 0

Tempo de lockdown e ainda tem gente que não usa máscara. Um homem passeava pelas áreas comuns de um prédio sem o acessório e ainda tossia. De última.

Nota 10

Uma moça saiu nas ruas, em um bairro bem popular, oferecendo máscaras para todos aqueles que encontrava pelo caminho