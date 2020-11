Coleção de Verão da Animale integra o urbano à natureza

Hora de criar

Boas misturas são capazes de produzir looks autênticos. E como moda nada mais é que um estado de espírito, a melhor dica sempre será procurar aquilo que te representa. Se a sua vontade nesse momento é de se reconectar com o entorno, vale a pena dar uma espiadinha na coleção de Verão da Animale, que integra o urbano à natureza, voltando às suas raízes, sempre com um olhar atento à sua volta, ressignificando estímulos visuais cotidianos e trazendo novas cores e formas para a cidade inspiração, que no caso é o Rio de Janeiro. Nós por aqui, em São Salvador, absorvemos essa essência e adaptamos ao nosso viver. Que tal usar uma peça camuflada com um top bem fresquinho? Uma das muitas ideias que podemos criar a partir de uma referência. Rola mesmo sentimento cada um interpretar a moda á sua maneira.

90’s

Que tal um oxford totalmente repaginado para dar bossa ao look do dia. Se rolou sentimento, dá uma espiadinha nesse modelo quadriculado, com aquela vibe noventinha,garimpado na loja virtual Nastra(nastrashoes.com.br). A peça é vendida sob encomenda e custa R$ 269. Dica de stylist: Aposta usar com vestidinho mais blusinha sobreposta. E se rolar um meião, fica beeem fashionista.

Achadinho dos bons

Hora de focar naquele adorno bafônico para levantar á produção. Você pensou pochete? Mas está a fim de um acessório de efeito, porém amigo do bolso? O vixe amou esse achadinho do e-commerce Moemô (moemo.com.br). Custa R$ 49,9 e faz a diferença no visu.

Protagonista

O cinto deixou, mesmo, de cumprir aquele papel de mero coadjuvante. Quando bem pensado, desponta vistoso no look e consegue driblar a função primordial para que foi concebido: segurar a calça. O acessório pode ser poderoso e roubar a cena, rapidamente. Se você curtiu a ideia, que tal investir em um modelito western como esse arrematado na lojinha online Roupas da Bê (roupasdabe.com.br). Preço: R$ 59,9.

Curinga

Um body pode ser aquela peça base ideal para fazer muitas composições. Esse da foto, garimpado na loja da Morenna Vest (morennavest.com.br) se destaca não somente pelas mangas japonesas, que o diferencia dos demais, mas também pela versatilidade, é aquela peça capaz de compor diversos looks.O precinho também é aquele atrativo á parte. Custa R$ 25.

Bom investimento

Já imaginou um lookinho bem básico? Agora, pensa nessa mesma proposta mais um meião. A produção se transforma logo. Portanto, trata logo de descolar um par bem lacrativo para chamar de seu, como esse da Youcom (youcom.com.br) que você leva para casa por R$ 19,9.

Nota 10: Antenadas de plantão levam as botas de cano longo para o Verão, inseridas em looks bem fresquinhos, para mostrar que tendência é aquilo que você tem no armário.

Nota 0: Uma adolescente comemorou o aniversário com poucas convidadas, por conta da pandemia. Mas uma delas, resolveu levar as amigas sem avisar. De última!