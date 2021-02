Colegas de jovem morta em assalto no Rio Vermelho fazem homenagem à estudante

Os amigos de Fernanda Secundes de Oilveira, que morreu na última segunda-feira (15), durante uma tentativa de assalto na Avenida Juracy Magalhães, no Rio Vermelho, fizeram uma homenagem a ela, com balões brancos, na tarde desta quarta-feira (17), em Salvador. Houve uma corrente de oração conduzida pela Bispa Paula Leite, da Igreja Sara Nossa Terra, em frente ao prédio onde a jovem morava, em Alphaville. Fernanda, de apenas 18 anos, estudou a vida toda na Pan American School of Bahia e tinha acabado de passar no vestibular de Medicina.

A pedido do site Alô Alô Bahia, colegas de Fernanda, da turma Pan-American 2020, a descreveram: “Fernanda é sinônimo de gentileza e bondade, era o tipo de menina que todos adoravam. Tinha um jeito doce de ser, e quem teve o prazer de conhecer sabe o quanto ela era extraordinária. Além de aluna exemplar, Nanda era uma amiga leal e uma filha maravilhosa; um exemplo de ser humano. Começaria a cursar medicina na próxima semana, o que marcaria o início da realização de seu maior sonho. Tinha um futuro brilhante pela frente, e com certeza faria a diferença no nosso país. Somos muito gratos por ter tido a oportunidade de compartilhar de momentos maravilhosos ao lado dela, que sempre representou risada boa e muito amor. Uma pena que o mundo em que vivemos não é tão lindo quanto o seu coração. Nanda e sua família vão estar eternamente em nossas orações e corações”. Alô Alô Bahia deseja muita força à família e aos amigos.

Leia mais notícias do Alô Alô.