Colégio Anchieta suspende aula em uma turma após caso de Covid

Um aluno do 1º ano do Ensino Médio do Colégio Anchieta, no bairro da Pituba, testou positivo para Covid-19 no último domingo (19). As aulas da turma do estudante infectado foram suspensas, por uma semana, nesta segunda-feira (20). Mas os integrantes das demais turmas e os professores que tiveram contato com o aluno não foram dispensados do espaço. As informações são de uma denúncia, recebida pelo Metro1.

As aulas do Colégio estavam acontecendo presencialmente desde o dia 14. De acordo com o portal, a queixa revela que os professores da série só foram informados sobre o estudante contaminado nesta segunda, após chegarem ao colégio. Eles também foram avisados que as outras turmas, com média de 40 alunos cada, continuarão no ensino presencial.

"No dia de hoje, 19 de setembro, fomos informados pelo Responsável um aluno da referida Turma que este teve resultado POSITIVO (DETECTADO) para a Covid-19. Dessa forma, como o referido aluno esteve em aulas presenciais até o dia 16 do corrente mês de setembro, de acordo com o Protocolo da Prefeitura Municipal e com as orientações do Dr. Daniel Duailibi, infectologista que presta consultoria médica ao Colégio Anchieta, as aulas presenciais da 1ª Série, Turma A, ficam suspensas até o dia 24 do corrente mês de setembro", diz o comunicado do colégio enviado aos pais e/ou responsáveis dos estudantes, com a especificação da turma suspensa sublinhada.

O CORREIO tentou contato com a assessoria do Anchieta, mas não foi respondido até a publicação da reportagem.