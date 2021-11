Colégio Antônio Vieira abre inscrições para Ensino Médio noturno gratuito

Começam nesta sexta-feira (5) as inscrições para o Ensino Médio Noturno Gratuito do Colégio Antônio Vieira. São 40 vagas exclusivas para ingresso na 1ª série EM em 2022, que permitem aos alunos dar prosseguimento aos estudos nos três anos previstos para a conclusão da etapa escolar – desde que cumprindo os critérios exigidos, a exemplo da regularidade nas aulas e renda familiar, por pessoa, de até um salário mínimo e meio.

O Vieira destaca a qualidade do curso, que conta com profissionais que participam dos processos de formação de docentes oferecidos anualmente pela instituição à toda equipe pedagógica. O edital, publicado no dia 20 de outubro, traz todos os detalhes sobre como participar, cronogramas e condições previstas. As inscrições vão até o dia 9.

Para se inscrever, basta acessar o link no site do colégio e preencher os dados solicitados.