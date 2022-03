Colégio Central, em Salvador, inaugura usina solar fotovoltaica

O Colégio Central, no bairro de Nazaré, realizará nesta segunda-feira (14) a cerimônia de entrega da usina fotovoltaíca. A instalação é parte do projeto "eficiência energética e escolas sustentáveis", da secretaria de Educação da Bahia (SEC).

A ação consiste em uma parceria entre a SEC e a Coelba, efetuada a partir de um termo de cooperação técnica, que tem como objetivo a potencialização de ações socioeducativas que contribuam para a consolidação de projetos de eficiência energética; de combate ao desperdício de energia elétrica; e de formação técnica profissional.

O sistema instalado no Colégio Central é composto por 135 placas, com geração de 45,9 kWp e uma estimativa de produção de 68.11MWh/ano. Com isso, a unidade escolar caminha para se tornar uma escola sustentável, a partir de três dimensões inter-relacionadas: espaço físico, gestão e currículo. Durante a cerimônia, além do descerramento da placa em alusão à ação, acontecerão atividades socioeducativas e de eficiência energética relacionadas às escolas sustentáveis, bem como orientações sobre consumo eficiente e seguro de energia elétrica. A programação inclui visita ao espaço de instalação do inversor e roda de conversa, visando contribuir para a disseminação e enraizamento da cultura da sustentabilidade.

Estudos técnicos já estão em andamento para a instalação de equipamentos em outras sete escolas. Até o final de 2022, a previsão é que sejam instaladas usinas solares fotovoltaicas em 20 unidades da rede estadual de ensino.