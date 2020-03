Colégio Naval conta com 146 vagas; inscrições até 16 de abril

A Marinha do Brasil está com inscrições abertas, até o dia 16 de abril, para o concurso público de admissão ao Colégio Naval, em Angra dos Reis (RJ) para 2021. São 146 vagas reservadas a candidatos do sexo masculino, com 15 anos completos e menos de 18 anos, e que tenham completado ou estejam em fase de conclusão do Ensino Fundamental. As inscrições devem ser realizadas no site www.marinha.mil.br/sspm/, onde também poderá ser encontrado o edital com todas as informações necessárias. O valor da taxa é de R$ 65. O aluno do Colégio Naval tem direito a soldo mensal bruto de R$ 1.398,30. O estudante conta ainda com uniforme, alimentação e assistências médica, odontológica, psicológica, social e religiosa.

Provas em julho

O candidato realizará provas de Matemática e Inglês em primeira etapa e, em segunda etapa, de Estudos Sociais, Ciências, Português e Redação. Os classificados passarão ainda por verificação de inspeção de saúde, teste de aptidão física, avaliação psicológica e verificação de documentos. As provas serão aplicadas em julho.