Colégio particular de Salvador alerta pais para uso de vape entre alunos

A direção acadêmica do Colégio Antônio Vieira, em Salvador, alertou pais e responsáveis dos alunos, através de um comunicado enviado na terça-feira (29), sobre o aumento do uso de cigarros eletrônicos por jovens. O Colégio ressaltou que o uso dentro da unidade de ensino será respondido com suspensão, advertências e eventual transferência compulsória.

A instituição, localizada no bairro do Garcia, mencionou a Lei Estadual nº 9.200/2004, que proíbe o uso do cigarro no interior das escolhas na Bahia, além da resolução da Anvisa que diz que “a comercialização, importação e propaganda de todos os tipos de dispositivos eletrônicos para fumar são proibidas no Brasil”.

"Percebemos que muitos (as) jovens estão com o hábito do consumo desse dispositivo. Sentimo-nos no dever de convocar todas as famílias para a parceria e o compromisso com um trabalho educativo de conscientização desse problema, que afeta toda a nossa sociedade, nas mais diversas faixas etárias, tornando-se hoje uma questão de saúde pública", diz comunicado.

Também conhecido como "vape", o dispositivo utilizado pelos jovens possui substâncias que podem causar uma série de malefícios à saúde, sinalizadas pela Associação Médica Brasileira (AMB) e Sociedade Brasileira de Pneumologia e Tisiologia (SBPT). Na composição, vai o propilenoglicol (gelo seco), que, quando aquecido, forma o óxido de propileno, uma substância cancerígena.

"Lembrando que esse hábito está muito além dos muros das escolas, os educadores e as famílias precisam estar imbuídos de uma reflexão profunda dos males gerados pelo uso desses dispositivos. A todos os pais e responsáveis, pedimos atenção especial na orientação e acompanhamento de seus filhos, observando, dialogando, orientando e zelando por sua saúde e bem-estar", finaliza o texto da direção.