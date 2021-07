Coletivo lança “vakinha virtual” para ajudar comunidades de Salvador

A pandemia que enluta o mundo é a mesma que acentua as desigualdades entre a riqueza, a pobreza e a extrema pobreza. Por conta disso, um coletivo com mais de 20 entidades organiza uma “vakinha virtual” para minimizar os impactos em algumas comunidades de Salvador. “A intensão é arrecadar uma determinada quantia e comprar na agricultura familiar e distribuir os produtos em bairros como Itapuã, Cajazeiras IV, Plataforma e o Nordeste de Amaralina”, declarou Leonardo Severo, da Companhia Viva Periferia.



A doação on-line é realizada no endereço: http://vaka.me/2145718. A vakinha virtual foi lançada nesta sexta (02) e vai até o dia 31 deste mês –até às 11h deste sábado (03) já havia arrecadado R$ 1 mil. Além da vakinha, o coletivo realizou a campanha Ação Pela Vida, que recolheu no Rio Vermelho alimentos, roupas, máscaras, álcool em gel e produtos de higiene pessoal para serem doados as comunidades carente Salvador. Já foram recolhidas 80 cestas básicas.