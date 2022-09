Coligação de Jerônimo é condenada em sete processos e perde mais de 4 minutos de tempo na TV

A coligação “Pela Bahia, Pelo Brasil”, do candidato a governador Jerônimo Rodrigues (PT), foi condenada em sete processos na Justiça Eleitoral e perdeu mais de quatro minutos no tempo da propaganda na televisão. Em todas as ações, a condenação se deu pelo fato de ter havido invasão do tempo destinado aos candidatos proporcionais pelos postulantes majoritários do grupo petista no estado.

Os casos foram julgados pela desembargadora eleitoral Carina Cristiane Canguçu Virgens. Todas representações foram ajuizadas pelo PP, partido do candidato a senador Cacá Leão, que integra a coligação "Pra Mudar a Bahia", que tem ACM Neto como postulante ao governo do estado.

De acordo com as representações, a invasão de tempo ocorreu nas propagandas para as chapas proporcionais de PSB, PSD e MDB. Em cada processo, a perda de tempo da coligação de Jerônimo variou de 30 a 50 segundos.

Em todos os processos a desembargadora considerou que "após o necessário debate, prevaleceu a conclusão de que houve invasão do tempo destinado aos candidatos proporcionais pelos candidatos majoritários, tendo em vista que as imagens em movimento tiram o protagonismo dos titulares da propaganda, desviando a atenção para os concorrentes ao Governo do Estado e ao Senado".