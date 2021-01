Colisão entre lanchas em Boipeba deixa um morto e três feridos

Um acidente envolvendo duas lanchas ocorrido na noite de domingo (17), na Ilha de Boipeba, acabou causando uma vítima fatal e mais três pessoas feridas. O acontecimento foi confirmado pela Marinha do Brasil, por meio da Capitania dos Portos da Bahia.

De acordo com a Marinha, houve uma colisão entre as duas embarcações, sendo uma delas inscrita na Capitania dos Portos, nomeada "Olivence VI" e, a outra, sem inscrição e sem nome. Os feridos foram encaminhados para um hospital na cidade de Itabuna e estão internados.

A Marinha do Brasil acionou uma Equipe de Busca e Salvamento e Peritos que já se encontravam na localidade de Valença, para iniciar as investigações em proveito do inquérito administrativo já instaurado pela Capitania dos Portos da Bahia, para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades.

Também é informado pela força armada que estão sendo adotadas ações para reforçar a prevenção de acidentes deste tipo, por meio de campanhas de conscientização e instrução, como a “Legal no Mar”. Em paralelo, também é mantida a Operação Verão 2021, com ações de conscientização e inspeção.