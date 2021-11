Colisão entre ônibus deixa quatro feridos no Cabula

Quatro pessoas ficaram feridas na manhã desta quarta-feira (10) na colisão entre um ônibus da empresa OTTRANS e um micro-ônibus do Subsistema de Transporte Especial Complementar (STEC), na Rua Teódulo de Albuquerque, próximo ao Condomínio Vivace, no bairro do Cabula.

O ônibus fazia a linha 1247 – Est. Pirajá x Conj. Arvoredo, quando a colisão frontal aconteceu, e deixou feridos um motorista e um passageiro de cada coletivo, de acordo com a Transalvador. A ocorrência foi registrada por volta de 9h.

As quatro pessoas foram atendidas pelo SAMU e levadas a uma unidade de saúde, segundo informações da Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana. Não há informações sobre a causa do acidente. Os veículos envolvidos no acidente foram removidos para o pátio para perícia.