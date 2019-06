Colombiano é esfaqueado em assalto após jogo na Arena Fonte Nova

Um torcedor da Colômbia foi esfaqueado durante um assalto no Centro Histórico de Salvador na noite desta sábado (15). O colombiano Ivan Denian, 30 anos, foi atingido nas costas e está internado no Hospital Geral do Estado (HGE).

O crime foi cometido por dois homens ainda não identificados. O caso é investigado pela Delegacia de Proteção ao Turista (Deltur).

Após a partida entre Argentina e Colombina, na Arena Fonte Nova, pela Copa América, Denian retornava ao hotel quando foi abordado pelos bandidos da Ladeira da Praça, próximo ao Corpo de Bombeiros. De acordo com informações da polícia, o torcedor foi esfaqueado ao reagir ao assalto.

O turista deu entrada no HGE às 23h30 de sábado (15). Ele não corre risco de morte.

Na fuga, os bandidos levaram da vítima o passaporte, câmera fotográfica e três ingressos para o jogo da copa no Maracanã, no Rio de Janeiro.

