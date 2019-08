Coluna Baianidades promoverá bate-papos e discussões no bar Velho Espanha

Coluna foi lançada em abril, também no Velho Espanha, com sarau e música (Foto: Almiro Lopes/Arquivo CORREIO)

A coluna Baianidades, do CORREIO, ganhará uma versão ao vivo, a cores e em 3D a partir do próximo domingo (18), às 18h, quando os jornalistas André Uzêda e João Gabriel Galdea iniciam uma série de entrevistas e mesas-redondas para discutir temas relacionados à Bahia no bar e restaurante Velho Espanha, nos Barris.

A proposta da dupla que assina a coluna é discutir a baianidade em seus aspectos social, cultural e histórico, além de questões que envolvem linguagem e comportamento.

Com entrada gratuita, o primeiro Baianidades Entrevista terá como convidado o influenciador digital Kêu Salvador, que foi perfilado na coluna em abril. Ele se tornou “a pessoa mais procurada da cidade” após seus áudios desaforados e engraçadíssimos, sem identificação, viralizarem nas redes sociais.

A história de Kêu, que também é cartomante, e seus áudios foi contada por Galdea no final de abril. Num texto anterior, ele havia falado sobre o uso do pajubá (dialeto LGBT com termos e expressões do iorubá) numa suposta briga de WhatsApp.

“Os leitores da coluna, rapidamente, marcaram Kêu nas redes sociais do CORREIO e eu, claro, quis contar a história dele. Acabei descobrindo uma personagem sensacional, com o mais autêntico bom humor e criatividade da Bahia, além de outra série de áudios engraçadíssimos, que vamos apresentar nesse novo encontro”, adianta Galdea.

Para André Uzêda, as edições ao vivo do Baianidades Entrevista serão uma forma de interagir mais de perto com os leitores e ampliar as discussões trazidas pela coluna, que sai sempre aqui no site e, na versão impressa, em revezamento com outros colunistas.

“Vai ser uma experiência enriquecedora porque escrevemos sempre sobre o povo baiano e, a partir de agora, vamos poder ouvi-los de perto, trocar experiências e aprofundar temas abordados na coluna”, comentou Uzêda, lembrando que os encontros “ocorrerão sempre aos domingos, no dia que a coluna é publicada”. “Assim vamos sempre poder conversar de temas recém-lançados”.

O rubro-negro Galdea e o tricolor Uzêda assinam a coluna (Foto: Almiro Lopes/Arquivo CORREIO) Os autores com Arthur Daltro, do Velho Espanha, no lançamento da coluna, em fevereiro (Foto: Almiro Lopes/Arquivo CORREIO)

O empresário Arthur Daltro, um dos proprietários do Velho Espanha, se diz animado com a nova atração do bar, que se notabilizou pela programação cultural diversificada e é um dos trunfos da revitalização e reocupação do Centro de Salvador.

“Aqui estamos bastante ansiosos por estas edições do Baianidades Entrevista. Porque, se lendo a coluna a gente já consegue sentir toda a ginga e malemolência do nosso povo, imagina com as possibilidades de diferentes narrativas. Ainda tem a vivência dos entrevistados, que deve funcionar como pimenta no meio desse movimento todo! Vai ser massa”, aposta o anfitrião.

Serviço

O quê: Baianidades Entrevista: Kêu Salvador

Onde: Velho Espanha Bar e Cultura, Barris. (Em frente à Biblioteca Pública dos Barris)

Quando: Domingo, 18 de agosto, 18h

Quanto: De graça