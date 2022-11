Colunista July Isensee morre em Salvador

A colunista July Isensee faleceu nesta quinta-feira (3), em Salvador, aos 95 anos. Há quase 60 anos com a sua coluna publicada no jornal A Tarde, July se tornou referência através do jornalismo social.



O velório será realizado nesta sexta-feira (4), a partir das 11h, no Jardim da Saudade. Segundo Alexandra Isensee, sobrinha de July, ela estava internada havia 1 mês e meio e a causa da morte foi um AVC.

Alexandra contou que a família se preparava para celebrar no ano que vem os 60 anos de July no jornalismo. "Minha tia foi, e permanecerá sendo, um modelo de jornalismo e ética profissional. Ela me levou e incentivou a escolher a mesma profissão, que desempenho com amor e dedicação, como ela sempre o fez, até o mês passado, ao longo de sua vida", disse. "Me lembro perfeitamente, quando criança, me levava para a sua sala no antigo prédio de A Tarde na Praça Castro Alves, que ela amava, e me apresentava a toda a redação, como ao seu querido mestre e amigo, Jorge Calmon, e à família Simões", acrescenta. "Ela permanecerá nas nossas lembranças, mentes e corações, e de milhares de pessoas, sobre quem ela escreveu, divulgou e apoiou".

Homenagens

Uma das grandes amigas de July, Tania Motta Moniz Barreto, a homenageou com publicação nas redes sociais. “Profundamente sentida com a notícia que minha queridíssima amiga e jornalista social, Julieta Isensée acabou de falecer. Juliette, como sempre a chamei, terá sua despedida amanhã 4/11 no Jardim da Saudade as 11:30. Os bons espíritos de luz estejam com você nessa passagem e Jesus a receba com muito carinho. Saudades de você e de tudo que vivemos num tempo tão feliz de nossas vidas”, destacou Tania.

(Foto: Reprodução)

A colunista Janete Freitas, que atualmente trabalha na Tribuna da Bahia, lamentou a morte da amiga e colega de profissão. As duas se conheceram através dos familiares e, segundo ela, July era uma mulher de personalidade, sendo bastante respeitada na sociedade baiana. "Tinha um poder muito grande, personalidade forte, além de ter sido uma pessoa que teve uma importância absurda aqui na Bahia. Era uma pessoa amiga dos amigos, sempre disposta a ajudar e extremamente dedicada à família", conta. Ainda ao CORREIO, Janete, que começou a vida no jornalismo há mais de 35 anos, contou que a amiga estava lúcida há dois meses atrás na festa de aniversário. "Bastante lúcida, animada e com uma memória perfeita. Era ativa demais, estava sempre nas festas e passeando por Salvador".

Outro amigo da colunista, o empresário Marcelo Kruschewsky, também lamentou: " Para sempre a terei no meu coração ….. Minha grande amiga July ! Que Deus a receba de braços abertos".

Em depoimento ao portal Alô Alô Bahia, Regina Weckerle também se despediu de July. " Foi uma grande amiga. Conhci poucas pessoas com tanta afeição e fidelidade aos seus amigos. Embora por força da profissão tivesse que conviver com muitas pessoas, sempre foi muito seletiva com quem deixava privar da sua intimidade. Família e amigos sempre foram sua prioridade. Eficiente e de personalidade forte deixa uma lacuna entre nós".

A Associação Bahia de Imprensa (ABI) divulgou nota lamentando a morte de July, que fazia parte do quadro de associados da entidade desde 1961. "Referência no jornalismo social, em 2013, no Dia da Cultura, recebeu das mãos do então presidente da ABI, Walter Pinheiro, a Medalha Ranulfo Oliveira, pelo seu reconhecido pioneirismo na crônica social. Não é à toa que ela é reconhecida como ‘Primeira-dama do colunismo social da Bahia", diz a nota.

Julieta Miranda Isensee, nome de batismo da colunista, nasceu em Salvador, no dia 25 de setembro de 1928. Entrou para o jornal A Tarde em 1963, na época para editar o suplemento "Tablóide", que era publicado aos sábado. No ano seguinte, ela foi transferida para a coluna social, de onde não mais saiu.

July era torcedora do Vitória, fã de Frank Sinatra e leitora de Fernando Pessoa. Por 15 anos, sob o pseudônimo Juju de Mirante, atuou também no semanário Esporte Jornal.