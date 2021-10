Com 142 mil atrasados com 2ª dose, prefeitura avalia adotar 'passaporte' da vacina

A prefeitura está avaliando implantar um passaporte de vacina em locais de Salvador para estimular a vacinação. Cerca de 43 mil pessoas acima dos 18 anos e 49 mil adolescentes ainda não foram tomar a primeira dose.

Já os atrasados com a segunda dose somam 142 mil, número que preocupa o prefeito Bruno Reis. "Concluída a vacinação, porque nós estamos antecipando a data da segunda dose da Pfizer e Oxford, e não tendo como antecipar mais, chegando no limite de datas, vamos adotar medidas que possam induzir as pessoas a se vacinarem, e uma das medidas é restringir o acesso a locais", explicou o prefeito, nesta sexta-feira (8).

Em conversa com jornalistas, ele disse que a extensão da medida - se vai ser em locais públicos e privados - vai depender do percentual de pessoas que não concluírem a imunização. "Vai depender do percentual, se o opercentual for muito alto, as medidas podem ter uma amplitudade maior", disse.

A adoção dessas medidas ainda está sendo avaliada pela prefeitura."A partir do momento que esses atrasados comecem a penalizar toda a sociedade e coloquem em risco todo o esforço que tivemos até aqui, aí sim teremos que adotar medidas", garantiu o prefeito.

Ele explicou que há 80 mil doses de Coronavac que são para a primeira aplicação e não estão sendo utilizadas porque as pessoas não estão indo se vacinar. Já os lotes de segunda dose estão usados com a antecipação das datas.