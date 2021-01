Com 17 novatos, vereadores tomam posse na Câmara Municipal de Salvador

Além do novo prefeito de Salvador, Bruno Reis (DEM), os 43 vereadores que vão atuar na legislatura de 2021 a 2024 tomam posse na tarde desta sexta-feira (1º), na Câmara Municipal. Neste sábado (2), eles devem escolher os novos integrantes da Mesa Diretora da Casa.

O atual presidente, Geraldo Júnior (MDB), deve continuar no comando da Câmara. Ele destacou a relação com os 17 novos vereadores, que não faziam parte da legislatura anterior.

“Os 17 novos vereadores entenderam que o espírito público, administrativo e político que eu adoto nessa Casa é o de reconhecimento da representação que cada vereador tem, cada segmento e casa posição ideológica ou partidária aqui”, enfatizou.

Segundo ele, a relação com o poder Executivo na gestão de Bruno Reis deve continuar como vinha sendo na administração de ACM Neto (DEM). “Aquilo que a gente entenda que é bom pra cidade nós vamos trazer para o debate aqui. A relação com o governo municipal vai ser muito amistosa, uma relação de independência e autonomia dos poderes. Mas eu tenho certeza que o prefeito Bruno Reis e a vice Ana Paula vão dar a mesma respeitabilidade que o prefeito ACM Neto deu”, completou.

A base do novo prefeito deve ser composta por 32 vereadores. Um deles é Claudio Tinoco (DEM), que vai para seu terceiro mandato. Ex-secretário municipal de Cultura e Turismo, ele adianta que o turismo é uma de suas pautas na Casa, além da educação, mobilidade e desenvolvimento econômico.

“É claro que também tem um compromisso de debate aberto com a sociedade, com a realização de diversas audiências públicas discutindo os temas da cidade e trazendo para a Câmara esse papel de protagonismo do interesse e das demandas da sociedade”, afirmou.

Entre os recém-chegados na oposição, está o mandado coletivo Pretas por Salvador, composto pelas co-vereadoras Laina Crisóstomo, Cleide Coutinho e Gleide Davis.

“A gente tem quatro eixos prioritários para o nosso mandato que veio da nossa candidatura e fazem parte do nosso corpo e militância. Nós somos mulheres, que é uma pauta estruturante para nós; combate ao racismo de todas as espécies: religioso, ambiental, institucional; o combate do extermínio da juventude negra e o direito à cidade e o combate à LGBTfobia”, explicou Laina.

Cleide destacou que o mandato deve trazer olhares diferentes para a Casa. “A gente já constrói a nossa história, nós fazemos lutas lá fora, só estamos em outro espaço diferente para dar continuidade a essas lutas”, pontuou.

Já Gleide comentou que as diferenças delas também são suas bandeiras, como a diversidade religiosa. “E ao mesmo tempo é a convergência dessas pautas que faz com que a gente assuma esse papel com muito entusiasmo, mas também com muita responsabilidade”, completou.