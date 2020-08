Com 22 atletas, Vitória viaja para primeiro jogo fora na Série B

O Vitória embarcou no início da tarde desta segunda-feira (10) para Florianópolis. Na capital catarinense, o Leão fará o primeiro jogo fora de casa da Série B do Campeonato Brasileiro, contra o Figueirense, às 21h30, no estádio Orlando Scarpelli. Para a partida, o técnico Bruno Pivetti relacionou 22 atletas.

O volante Rodrigo Andrade é a novidade da lista. Por opção técnica, ele não foi relacionado para o jogo de estreia da competição, sábado (8) passado, quando o Vitória venceu o Sampaio Corrêa por 1x0, no Barradão. Reserva contra a equipe maranhense, o zagueiro John ficou de fora da partida contra o Figueirense por escolha do técnico Bruno Pivetti, que não contará com zagueiros entre as opções no banco.

Assim como na estreia contra o Sampaio Corrêa, Bruno Pivetti não poderá contar com o zagueiro Maurício Ramos e com os laterais Van e Léo. Lesionados, eles seguem vetados pelo departamento médico e não viajaram com a delegação.

A equipe rubro-negra só retornará para Salvador no sábado (15). Depois de encarar o Figueirense, o Vitória fará outro jogo fora de casa na sequência. Na sexta-feira (14), o Leão encara a Ponte Preta, às 20h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

Confira a lista de relacionados para a partida contra o Figueirense:

Goleiros: César e Ronaldo;

Laterais: Jonathan Bocão, Rafael Carioca e Thiago Carleto;

Zagueiros: Gabriel Furtado e João Victor;

Volantes: Fernando Neto, Jean, Guilherme Rend, Romisson e Rodrigo Andrade;

Meias: Gerson Magrão, Marcelinho e Eduardo

Atacantes: Alisson Farias, Léo Ceará, Felipe Garcia, Jordy Caicedo, Júnior Viçosa, Mateusinho e Vico.