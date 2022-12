Com 22 dias de atraso, Rodrigo Andrade se apresenta ao Vitória

Após 22 dias do início da pré-temporada do Vitória, o volante Rodrigo Andrade se apresentou na Toca do Leão. Ele esteve no centro de treinamento rubro-negro nesta terça-feira (20) e iniciou as avaliações médicas e físicas.

O atleta era aguardado no dia 28 de novembro, quando o trabalho visando o ano de 2023 foi iniciado, mas não justificou a ausência e só se apresentou após ser notificado pelo Vitória. O clube informou que vai descontar do salário do jogador os dias que ele faltou.

Fora dos planos do Vitória desde 2020, o volante será avaliado pelo técnico João Burse com a possibilidade de ser aproveitado em 2023.

Revelado pelo Paysandu, Rodrigo Andrade chegou ao Vitória em 2018 com 50% dos direitos adquiridos pelo rubro-negro. Em julho de 2020, ele teve o contrato ampliado por mais três temporadas, até dezembro de 2023.

Em 2020, o volante fez 13 jogos com a camisa vermelha e preta e, em outubro, foi emprestado ao CSA. Depois, em março de 2021, ao Guarani, time que defendeu até o final da Série B do Brasileiro deste ano.

Nesta temporada, Rodrigo Andrade fez 37 jogos pelo Bugre e marcou um gol. O volante de 25 anos atuou como segundo homem de meio-campo e foi titular absoluto da equipe paulista na divisão de acesso.

Companheiro dele no Guarani, o zagueiro João Victor, que também pertence ao Vitória e estava emprestado à equipe paulista, se apresentou na Toca do Leão no primeiro dia da pré-temporada.