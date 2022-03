Com 45 acidentes fatais, Bahia é terceiro estado em mortes por choque elétrico

Pelo quarto ano consecutivo, com 45 acidentes fatais em 2021, a Bahia está entre os três estados com mais mortes por choque elétrico em todo o Brasil. Segundo dados inéditos do anuário da Associação Brasileira de Conscientização para os Perigos da Eletricidade (Abracopel), depois de ficar na primeira posição do ranking nos últimos três anos, o estado foi ultrapassado por São Paulo (59) e Pernambuco (49).

Uma estatística que, no entanto, não representa uma redução considerável dos números de acidentes por aqui. De acordo com Edson Martinho, diretor executivo da Abracopel, a terceira colocação é resultado de um aumento exponencial dos números nos outros dois estados e uma queda sensível em território baiano.

"A Bahia deixou de ser primeiro para ser terceiro no Brasil e segundo no Nordeste. Porém, continua com números altos e muitos acidentes. Números impulsionados por questões como instalação de 'gatos' e roubo de cabos. Então, essa queda no ranking tem mais a ver com o aumento dos outros dois estados", analisa Martinho, que também é engenheiro eletricista.

Dados são da Abracopel (Reprodução) Dados são da Abracopel (Reprodução) Dados são da Abracopel (Reprodução)

Quatro mortos

O anuário completo da Abracopel que será divulgado na quarta-feira (30) é referente ao ano passado, mas temos exemplos recentes de mortes por conta de práticas ilícitas. No último domingo (27), segundo a Polícia Civil, quatro homens morreram e três ficaram feridos após entrarem em contato com fios de alta tensão em um trecho da BA-120, próximo à cidade de Valente.

De acordo com, informações da Companhia de Eletricidade da Bahia (Coelba),o acidente ocorreu enquanto os homens, que não tiveram identidades confirmadas, tentavam realizar uma instalação irregular em um dos postes no local. “A Neoenergia Coelba esclarece que as evidências encontradas no local apontam que uma tentativa de ligação clandestina resultou no acidente”, escreve por meio de nota.

Apesar da ocorrência, a rede de distribuição não teve qualquer dano e se manteve íntegra, sem deixar que faltasse energia na região.

Riscos

Supervisora de operações da Coelba, Carolina Scavello faz uma alerta para os riscos que quem tenta fazer esse tipo de instalação se submete. "A energia é um produto perigoso, só deve ser manuseada por profissionais. As pessoas que se propõem a manusear fios para fazer ligações irregulares e clandestinas acabam colocando em risco a própria vida e a dos outros também", afirma Carolina, ressaltando a importância de não entrar em contato com fios expostos e chamar sempre as equipes da Coelba.

Além da vida, a prática de instalação de gatos também põe em vida a liberdade de quem comete essa irregularidade. Isso porque, apesar de corriqueira, a ação é criminosa e pode resultar em reclusão, como explica a advogada Letícia Magalhães. “É um fato punível e relevante por ter referência a valores econômicos da sociedade. Está previsto no Art. 155, no parágrafo terceiro do código penal como um furto. [...] Inclusive, tem pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa”, fala a advogada.

*Com orientação da subchefe de reportagem Monique Lôbo