Com 79,71% dos votos, Hadson é eliminado do BBB20 em disputa com Prior

O ex-jogador de futebol Hadson foi eliminado do BBB20 nesta terça-feira (11), em disputa com Felipe Prior. Ele teve 79,71% dos votos, frente a 20,29% de Prior. Indicado ao paredão pela líder Gabi, ele esteve na berlinda pela segunda semana seguida. Mas se na última terça ele viu Petrix sair da casa e viveu alguns momentos de alegria, hoje o paraense viu sua história na casa chegar ao fim.

A alegria semana passada durou pouco. Depois de passar dias fortemente antagonizado pelos colegas, Hadson não foi eliminado, mas com a entrada de Daniel e Ivy, da Casa de Vidro, soube que isso não aconteceu porque o público o via positivamente e teve mais a ver com o próprio Petrix.

"O BBB a cada minuto muda, e talvez tenha outras histórias surgindo. E você pode ser atropelado se ficar se prendendo nas mesmas histórias. O jogo anda", disse Tiago Leifert no discurso, dando recado aos brothers. "As informações ficam velhas muito rápido".

Durante sua passagem pelo reality, Hadson se dedicou intensamente ao jogo, com algumas das estratégias naufragando. Foi o plano dos homens de tentar seduzir as mulheres com namorado fora da casa que acabou por levar à derrocada de Hadson. Ele foi acusado de machista e teve o caráter posto em dúvida.

Hadson foi o terceiro eliminado da edição - todos homens. Antes dele, saíram o surfista Lucas Chumbo e o ginasta Petrix. Ele é o primeiro do grupo "pipoca", formado por pessoas que não são famosas, a sair da casa.