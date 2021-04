Com 82,29%, Thaís é eliminada do BBB 21

A cirurgiã-dentista Thaís é a décima eliminada do BBB 21. A goiana deixa a casa com 82,29% dos votos, após disputar o paredão com Arthur e Fiuk.

O instrutor de crossfit capixaba recebeu 15,88% dos votos, enquanto o cantor filho de Fábio Jr. teve 1,83%.

Thaís foi para o Paredão indicada pelo Líder Caio. O discurso do apresentador Tiago Leifert focou na disputa entre os desafetos Arthur e Fiuk e surpreendeu os participantes. Ao anunciar a saída de Thaís, ela e os demais jogadores se mostraram surpresos.



Viih Tube, melhor amiga da dentista chorou bastante, assim como Pocah, outra parceira de Thaís no jogo. "Ai, gente, obrigada por tudo! De verdade, tá tranquilo! Vocês fizeram parte do meu maior sonho", disse Thaís antes de sair da casa.A alta porcentagem na saída de Thaís reflete os embates da última semana com a super favorita Juliette. Thaís deixa o jogo com quinta maior rejeição da temporada 2021. Somente os integrantes do "Gabinete do ódio", Karol Conká, Nego Di e Projota, com rejeições superiores a 90% e Kerline, primeira eliminada com 83,50%, tiveram índices superiores ao da dentista.