Com 86% de ocupação, LATAM realiza seu 1º voo regular para Vitória da Conquista

A companhia aérea LATAM realizou, na manhã desta segunda-feira (06), o seu primeiro voo regular para Vitória da Conquista, no sudoeste baiano, que é o 49º destino da empresa no Brasil e o seu 5º destino na Bahia depois de Salvador, Ilhéus, Porto Seguro e Comandatuba. Agora, a Bahia é oficialmente o segundo estado com mais destinos da empresa no Brasil, ao lado de Paraná e Santa Catarina.

“A LATAM fecha o ano de 2021 com mais opções para viajar pelo Brasil e consegue oferecer opções e mais conectividade para os clientes conhecerem melhor o potencial turístico nacional, não somente com nossos voos retomados, mas também com novos destinos como Vitória da Conquista e Comandatuba. Estamos prontos para uma alta temporada de viagens seguras na Bahia e com a maior quantidade de destinos nacionais da nossa história recente”, afirma Diogo Elias, diretor de Vendas e Marketing da LATAM Brasil.

O primeiro voo de São Paulo/Guarulhos para Vitória da Conquista decolou com 86% de ocupação e está com uma média de 80% de ocupação já prevista para toda a primeira quinzena de dezembro. Ao todo, são 4 voos por semana (não opera somente nas quartas-feiras e sábados) programados para decolar sempre às 7h20 de Guarulhos e pousar às 9h30 em Vitória da Conquista. No sentido inverso, está programado para decolar às 10h05 e pousar às 12h20. São operados por aeronaves Airbus A320, com capacidade para acomodar 162 passageiros em classe Economy e 8 em Premium Economy.

Em 2 de setembro, a LATAM inaugurou o voo regular entre São Paulo/Congonhas e Comandatuba. Em conjunto, essas inaugurações reforçam a região Nordeste - agora com 16 destinos - a grande aposta da companhia no processo de retomada dos voos nacionais.

Em dezembro, a LATAM já recuperou 81% da sua oferta doméstica de assentos na Bahia, onde já opera regularmente as seguintes rotas: Porto Seguro-Brasília (7 voos semanais), Porto Seguro-São Paulo/Congonhas (7 voos semanais), Porto Seguro-São Paulo/Guarulhos (24 voos semanais), Salvador-Brasília (14 voos semanais), Salvador-São Paulo/Congonhas (33 voos semanais), Salvador-Fortaleza (7 voos semanais), Salvador-São Paulo/Guarulhos (49 voos semanais) e Salvador-Rio de Janeiro/Santos Dumont (14 voos semanais), Ilhéus-São Paulo/Congonhas (7 voos semanais), Ilhéus-São Paulo/Guarulhos (14 voos semanais) Comandatuba-São Paulo/Congonhas (1 voo semanal).

Próximas inaugurações

Líder do mercado aéreo brasileiro por três meses seguidos, a LATAM tem sido capaz de abrir novos destinos na retomada do setor aéreo nacional. Para o primeiro trimestre de 2022, a companhia já anunciou mais seis novos destinos nacionais: Presidente Prudente, Bauru, Juiz de Fora, Cascavel, Caxias do Sul e Sinop. Em paralelo, já estuda outros 10 destinos para inaugurar até o fim de 2022.