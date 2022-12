Com 915 vagas em 44 cursos, Uesb abre inscrições do Vestibular 2023

A Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (Uesb) abriu, nesta terça-feira (13), as inscrições do Vestibular 2023. O processo seletivo, que tem provas agendadas para os dias 5 e 6 de fevereiro do ano que vem, vai selecionar 915 estudantes para 44 cursos. Das vagas disponíveis, 459 para o primeiro período letivo de 2023 e 456 para o segundo, as inscrições se encerram no dia 5 de janeiro.

As vagas para graduação estão distribuídas nos campi de Itapetinga, Jequié e Vitória da Conquista e a lista completa delas com separação por curso e campus pode ser acessada no anexo do edital do Vestibular 2023. Para participar, os candidatos devem pagar uma taxa de inscrição de R$ 100 dentro da data informada do vencimento do boleto que terão acesso pelo site de inscrição, único lugar onde podem se candidatar ao processo seletivo.

A taxa é paga após o preenchimento do formulário de inscrição, Para os candidatos com direito à isenção, ao digitar o CPF no formulário, será informado sobre a concessão do benefício e basta prosseguir normalmente, sem necessidade da geração e pagamento de boleto bancário.

Metade das vagas em cada curso será destinada à ampla concorrência e os outros 50% são voltados para a reserva de vagas - as conhecidas cotas - onde podem concorrer alunos de ensino público, sendo estas destinadas em 70% para os candidatos que se autodeclarem negros e 30% para os demais.

O Vestibular Uesb ainda dispõe da modalidade de cotas adicionais, onde são acrescidas três vagas, em cada curso, destinadas para quilombolas, indígenas e pessoas com deficiência, sendo uma para cada grupo.