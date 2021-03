Com 91,89% dos votos, rapper Projota é eliminado no sétimo paredão do BBB21

Fim de jogo para o rapper paulista Projota no Big Brother Brasil 21. Ele foi o eliminado do jogo no Paredão desta terça (16).



O cantor deixou o jogo com 91,89% dos votos. A dentista Thaís teve 6,72% dos votos. Enquanto a funkeira Pocah teve apenas 1,39%.



A saída de Projota também marcou o fim do chamado “Gabinete do Ódio”, que além dele teve Karol Conká, Nego Di e a baiana Lumena. Todos saíram com alto índice de rejeição.



O recorde de todas as edições do programa foi quebrado duas vezes neste ano, com Nego Di e depois com Karol Conká, quarta eliminada da disputa e detentora do recorde de rejeição da história do programa.

Ao ser informado sobre a porcentagem com que deixou o jogo, Projota se mostrou surpreso.