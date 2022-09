Com 96% de chance de acesso, Bahia terá sequência de jogos fora de casa

O triunfo de virada sobre o Tombense, por 3x1, no último sábado, na Fonte Nova, deixou o Bahia mais perto do acesso à Série A do Brasileirão. Com 50 pontos em 28 jogos, o tricolor é o vice-líder do torneio e abriu uma distância de nove pontos para o Londrina, 5º colocado. Agora, a equipe precisa quebrar o jejum fora de casa para dar sequência ao bom momento.

Nas próximas duas rodadas, o Esquadrão atuará longe da capital baiana. Nesta quinta-feira (8), o time encara o Criciúma, às 19h, no estádio Heriberto Hülse, em Santa Catarina. Na segunda-feira (12), será a vez de enfrentar o Sport, na Ilha do Retiro.

Em busca de pontos importantes para encaminhar o retorno à elite, o Esquadrão precisa voltar a vencer como visitante, o que ainda não aconteceu no segundo turno do Brasileirão. Até aqui, o tricolor sofreu três derrotas e um empate.

Para o meia Lucas Mugni, a saída para o time mudar o cenário é manter a mesma mentalidade de quando joga em casa. O Esquadrão está invicto na Fonte Nova na segunda metade da Série B. A equipe venceu todos os cinco jogos que fez contra Náutico, CSA, Ituano, Vasco e Tombense.

"Temos muito para melhorar. É primordial a mentalidade para esses jogos que temos fora de casa. Não vamos conseguir o mesmo estilo [de jogo] pois o campo é diferente, mas a mentalidade tem que ser a mesma de quando jogamos em casa. Temos que ficar com a bola e ter mais controle do jogo", disse o argentino.

Melhorar o desempenho fora de casa, aliás, vai ser fundamental para o Bahia na luta pelo acesso. Dos últimos dez jogos que tem na Série B, seis vão ser disputados como visitante.

De acordo com os cálculos da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), com 62 pontos a probabilidade de acesso é de 99%. Resta ao Esquadrão então alcançar mais quatro vitórias na competição.

A proximidade do retorno à elite também é ponto na pauta do Bahia. Mugni destaca que os atletas estão tendo que controlar a ansiedade na busca pelo principal objetivo da temporada.

“No momento, a tabela está mostrando o que a gente está vivendo. A gente olha para cima e para baixo. A gente não pode esquecer. O grande objetivo é subir. O primordial. Se a gente estiver ainda com possibilidade, tem que continuar olhando para cima. É conquistar o primeiro objetivo, para, depois, ir em busca do outro”, analisou.

Após o fim da 28ª rodada, a UFMG aponta que o Bahia tem 96,4% de chances de conquistar o acesso. Líder com 58 pontos, o Cruzeiro aparece com 99,9% de possibilidade de retornar à Série A. Entre as equipes que foram o G4, o Grêmio aparece com 83% e o Vasco com 54,8%. Na quinta posição, o Londrina tem 18,6% de chance de subir.