Com a prorrogação do prazo de entrega do IR como fica a restituição?

Com a prorrogação do prazo da declaração do imposto de renda como fica também a restituição? Alan Nunes

Olá Alan. O prazo para declaração do imposto de renda pessoa física foi prorrogado para 30 de junho de 2020, sem prejuízo algum para quem já enviou a declaração. A medida visa dar mais prazo para os profissionais que atuam no processo de preenchimento das declarações, considerando o momento peculiar que estamos vivendo e o consequente aumento da demanda face as diversas medidas que estão sendo pulicadas nas áreas trabalhista, fiscal e financeira. Em relação ao prazo de restituição do imposto, acredito que não deve haver nenhuma modificação na regra tradicional: quem faz a declaração primeiro, recebe a restituição primeiro.





Qual a melhor dica para ajustar nosso orçamento nesse momento? Trabalho como autônoma e confesso que está muito difícil. Marlene Santos

Olá Marlene. Diante desse cenário, é importante fazer um ajuste no orçamento de forma a garantir o pagamento das despesas essenciais, como alimentação, saúde e outras. Os itens que não têm tanta essencialidade podem ser prorrogados, ou ter seu valor diminuído, como o aluguel, energia, água e outros gastos dessa natureza. É importante também, ficar atento as oportunidades de reinventar o seu negócio e continuar firme na operação.





