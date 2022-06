Com ajuda de cadela, jovem é preso após ser flagrado com 7kg de maconha em ônibus

Um jovem de 18 anos foi preso após ser flagrado com com 7 quilos de maconha e 1.392 pinos de cocaína. As drogas foram encontradas com o passageiro dentro de um ônibus, na noite da última segunda-feira (27), no Km 429 da BR 116, em Feira de Santana (BA). O flagrante foi realizado por policiais rodoviários federais com a ajuda da cadela K9 Raia.

Em nota, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que os policiais realizavam fiscalização de combate a criminalidade na rodovia quando abordaram o ônibus que seguia de São Paulo (SP) com destino final a cidade de Aurora, no Ceará. Ao subir no veículo e conversar com os ocupantes, a equipe decidiu vistoriar o compartimento de bagagem para uma fiscalização detalhada.

A cadela K9 Raia sinalizou que dentro de uma mala de cor verde havia droga. Os PRFs revistaram a bagagem e encontraram sete tabletes de maconha e mais três sacos que acondicionavam pinos de cocaína prontos para comercialização. Ao todo foram apreendidos sete quilos de maconha e 1.392 pinos de cocaína.

Foi realizada a checagem das bagagens e identificado o responsável pelo transporte das drogas. Durante a entrevista, o homem disse que ganharia R$ 1 mil para entregar os produtos ilícitos na cidade de João Pessoa (PB). Configurado o crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei de Tóxicos), o homem que reside no Rio de Janeiro foi preso e encaminhado à Delegacia da Polícia Judiciária, para lavratura do flagrante.