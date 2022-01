Com Alemão, Vitória treina focado na Jacuipense

Dado Cavalcanti deve ganhar um reforço para o jogo contra a Jacuipense, sábado (29), às 16h, no Barradão. Recuperado de um desconforto muscular na coxa, o lateral direito Alemão voltou a treinar normalmente com o grupo nesta quinta-feira (27) e, se não sentir nada até o fim da preparação, estará apto para defender o Vitória na terceira rodada do Campeonato Baiano.

Antes de se juntar ao elenco, Alemão já vinha treinando ao longo da semana. Ele foi titular no jogo de estreia do estadual, quando o Leão empatou com a Juazeirense em 1x1, no Barradão. De fora, viu Iury assumir a titularidade no triunfo por 1x0 contra o Barcelona de Ilhéus, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana, na rodada passada.

Apesar de estar à disposição, a volta de Alemão à lateral direita não é certa. Iury teve boa atuação ao substituí-lo, deu a assistência para o gol de Eduardo e deve ser mantido no time.

Na manhã desta quinta, Dado Cavalcanti comandou um treinamento tático no gramado do Barradão. O elenco do Leão volta a treinar na manhã de sexta (28), quando encerra a preparação para o jogo contra a Jacuipense.