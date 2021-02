Com Alisson Farias em campo, Vitória treina focado no Unirb

O Vitória está quase pronto para a estreia no Campeonato Baiano. O elenco rubro-negro participou nesta segunda-feira (15) do penúltimo treinamento antes da estreia contra o Unirb. As equipes fazem o jogo de abertura do estadual na quarta-feira (17), às 19h30, no estádio Carneirão, em Alagoinhas.

Após realizarem exames de covid-19, os jogadores assistiram a um vídeo sobre o adversário. Na sequência, aquecimento e atividade tática com objetivo de treinar o setor defensivo do time. Os jogadores também exercitaram a bola parada defensiva.

Após alguns dias se dedicando a aprimorar o físico, o atacante Alisson Farias treinou com o grupo. A preparação para o jogo contra o Unirb será encerrada na manhã de terça-feira (16), véspera do confronto, quando o técnico Rodrigo Chagas focará nas jogadas ofensivas.

Após garantir a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro no mês passado, o Vitória iniciou a pré-temporada 2021 no último dia 8.