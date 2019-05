Com Andrigo barrado, Vitória está pronto para encarar o São Bento

O Vitória está pronto para enfrentar o São Bento, sábado (18), às 16h30, no Barradão, pela Série B do Campeonato Brasileiro. O elenco rubro-negro finalizou a preparação para a partida na manhã desta sexta (17), na Toca do Leão. A atividade foi fechada à imprensa.

O técnico Cláudio Tencati terá que fazer ao menos duas mudanças no time, já que o goleiro Caíque foi afastado após falhar na derrota por 3x2 para o Guarani e o zagueiro Victor Ramos deixou o clube e assinou com o CRB.

A maior novidade no entanto está no meio-campo. Após más atuações no início do campeonato, Andrigo não foi sequer convocado para o jogo. O único meia relacionado é Nickson.

Lucas Arcanjo e Ronaldo são as opções para o gol rubro-negro. Relacionado na estreia da Série B, o goleiro João Gabriel ficou fora das duas rodadas seguintes e está novamente fora dos planos. "João Gabriel, quando cheguei aqui, apostei nele. Ele está trabalhando no natural. Quem vai falar se ele volta, ou não, é o tempo", afirmou o técnico Cláudio Tencati.

O zagueiro Dedé é o mais cotado para ocupar o lugar de Victor Ramos e ser titular já na estreia. Também recém-contratados, o volante Marciel e o atacante Anselmo Ramon foram relacionados pela primeira vez. Matheus Manga já havia sentado no banco na rodada anterior.

A concentração foi iniciada após o treino. Confira os 23 jogadores relacionados para o jogo contra o São Bento:

Goleiros: Lucas Arcanjo e Ronaldo;

Laterais: Matheus Rocha, Wellisson e Capa;

Zagueiros: Dedé, Everton Sena e Ramon;

Volantes: Dudu Vieira, Gabriel Bispo, Léo Gomes, Marciel, Matheus Farinha, Rodrigo Andrade e Romisson;

Meia: Nickson;

Atacantes: Anselmo Ramon, Felipe Garcia, Ítalo, Marcelo, Matheus Manga, Neto Baiano e Ruan Levine.