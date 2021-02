Com Aníbal e Gabriel Bispo, Vitória está pronto para o Atlético

O Vitória está pronto para encarar o Atlético pelo Campeonato Baiano. O elenco rubro-negro finalizou os preparativos para o confronto na manhã desta terça-feira (23) e a lista de relacionado traz novidades. O técnico Rodrigo Chagas relacionou o atacante recém-contratado Aníbal Vagas e o volante Gabriel Bispo. O jogo acontece na quarta-feira (24), às 16h, no estádio Carneirão, em Alagoinhas.

Oficializado nesta terça-feira, Aníbal já vem treinando com o elenco desde a mini pré-temporada, mas ainda precisa ter o nome publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF para ser utilizado. Por isso mesmo, 24 atletas foram relacionados para o confronto. Se o centroavante for regularizado a tempo, um outro jogador será cortado da lista, já que apenas 23 podem ficar à disposição na partida.

Gabriel Bispo retornou à Toca do Leão há mais ou menos uma semana. Emprestado ao Juventude na temporada passada, ele foi um destaques do clube gaúcho na campanha de acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Inicialmente, a intenção do Vitória era de negociar o jogador, mas como nenhum acordo foi fechado, o clube voltou a contar com o jogador.

“É um jogador que vem para somar, fez um ótimo Brasileiro pela equipe do Juventude. Tem boa qualidade técnica e de um poder de marcação muito grande. Esperamos, se tiver necessidade, poder utilizá-lo”, afirmou Rodrigo Chagas.

Aníbal e Gabriel Bispo não são as únicas novidades entre os relacionados. Revelados na base do Vitória, o lateral Edi Carlos e o atacante Hítalo também foram convocados pela primeira vez por Rodrigo Chagas.

“Edi Carlos é um jogador muito rápido, tem boa técnica e uma dinâmica muito boa de jogo. Se tiver oportunidade, acredito eu, não vai ter nenhuma dificuldade. Hítalo fez um treino coletivo muito bom no domingo. É um jogador aplicado, que cumpre as funções táticas e de muita velocidade. Um atleta com vigor físico e, se tiver oportunidade de entrar, vai se sair bem”, afirmou o treinador rubro-negro ao site oficial do clube.

Apesar das novidades entre os relacionados, todas elas devem ficar à disposição no banco de reservas. O técnico Rodrigo Chagas não deve fazer mudanças no time. Os jogadores do Vitória já iniciaram a concentração e a delegação viaja para a cidade de Alagoinhas na quarta-feira, após o almoço.