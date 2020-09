Com apenas dois desfalques, Vitória segue preparação contra Oeste

O Vitória fez, na manhã desta terça-feira (22), mais uma etapa de preparação para o duelo contra o Oeste, pela 11ª rodada da Série B. O técnico Bruno Pivetti contou com praticamente todo o elenco para o treinamento. As únicas baixas foram os laterais Van e Rafael Carioca, ambos no departamento médico em tratamento de lesão.

Após aquecimento, com exercícios para trabalhar a força muscular, o treinador fez três atividades. Primeiro, começou com posse de bola e seguiu com transição. Depois, o grupo foi dividido em seis equipes com cinco atletas, cada, que se enfrentaram em sistema de revezamento em jogos em campos reduzidos.

O Leão voltará aos treinos nesta quarta-feira (23), novamente pela manhã. O jogo contra o Oeste está marcado para o sábado (26), às 16h30, no Barradão. O Vitória é o 8º colocado da Série B, com 14 pontos.