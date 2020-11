Com apenas quatro opções no elenco, Bahia lida com desfalques na zaga

Após a goleada de 4x0 sofrida contra o Red Bull Bragantino na última sexta (20), o Bahia se prepara para o confronto dessa terça-feira (24), contra o Unión Santa Fe, da Argentina, pela Copa Sul-Americana, na Fonte Nova. Além de corrigir os erros coletivos e individuais apresentados no jogo do Brasileirão, Mano Menezes vai precisar lidar com mais um problema: os desfalques na zaga.

E esse é um obstáculo que precisará ser superado não só durante a partida contra os argentinos, mas em todo o restante da temporada. Isso porque o Bahia tem agora apenas quatro opções de zagueiros no elenco principal, já que negociou o empréstimo de Wanderson ao Fortaleza até o fim de 2021. Lucas Fonseca, Ernando, Juninho e Anderson Martins são os nomes disponíveis para o treinador utilizar.

Começando pelo próximo compromisso, o Tricolor não terá Lucas Fonseca à disposição pela lesão na coxa que sofreu contra o Bragantino, quando deixou o campo antes dos 10 minutos do 1º tempo para a entrada de Anderson Martins.

Antes disso, o time já vinha sofrendo com opções limitadas no setor pela ausência de Ernando, que também se machucou e não joga há três semanas, desde a contusão na partida de ida contra o Melgar. Para o alívio de Mano e da torcida, o camisa 14 se recuperou e participou do treino deste domingo normalmente, ao contrário de Fonseca que não foi para o campo e nem deve ser relacionado amanhã.

O zagueiro vinha atuando na lateral direita e corre por fora para atuar na zaga, já que Anderson Martins e Juninho estão com mais ritmo, tendo atuado, inclusive, na segunda etapa do jogo em Bragança. Ainda mais que a lesão de Ernando foi muscular, o que demanda mais cuidado.

Anderson Martins atuou em três partidas no Brasileirão e já vai cumprir suspensão (Foto: Felipe Oliveira / EC Bahia)

Para o jogo contra o São Paulo, sábado (28), na Fonte Nova, pelo rasileirão, o recém-contratado, inclusive, já é mais um desfalque para o Bahia, mesmo tendo entrado pouco em campo. Anderson participou de três jogos na competição e tomou cartão amarelo nas três aparições.

Essa é a mesma situação de Lucas Fonseca. Mesmo que se recupere de lesão, está fora da partida contra o clube paulista pelo Brasileirão por acúmulo de cartões. Em uma temporada tão apertada, o desfalque em qualquer setor já é sentido, ainda mais em um clube com opções tão limitadas.

Para além das lesões e da suspensão, Mano lida com a irregularidade dos atletas. Mesmo fazendo rodízio de todos os nomes disponíveis no elenco, o resultado esperado ainda não veio: com 34 gols sofridos, o Bahia tem a pior defesa do Campeonato Brasileiro, junto com o lanterna Goiás.

Problema futuro

Pensando numa próxima temporada, outro fator começa a pesar dentro da defesa do Bahia. Destes quatro nomes disponíveis, três deles estão acima dos 30 anos. Independente do rendimento dentro de campo, Lucas Fonseca (35 anos), Anderson Martins (33) e Ernando (32) são atletas que tendem a ter mais limitações físicas dentro de um calendário tão apertado quanto o brasileiro.

Para em driblar as dificuldades e formar substitutos dentro do clube, Mano Menezes poderá acionar nomes ainda pouco conhecidos pela torcida do Tricolor ao decorrer desta temporada.

Aos 35 anos, Lucas Fonseca já soma 306 partidas pelo Tricolor (Foro: Felipe Oliveira / EC Bahia)

Na Sul-Americana, os zagueiros Barcellos, Patrick de Lucca e Lucimário - que compõe o elenco sub 20 - podem passar a ser relacionados para as partidas, já que estão inscritos na competição. Patrick atuou no domingo, no triunfo do Esquadrão por 1x0 sobre o Atlético-MG, pelo Brasileiro da categoria, como volante titular. Já Lucimário, titular do sub-20, está machucado.

Sobraria Barcellos, mas nenhum dos garotos participou do treino do domingo. Assim, em caso de alguma necessidade pela Sul-Americana, o volante Gregore deverá ser improvisado, já que já exerceu essa função.