Com apenas um treino, Bahia está pronto para pegar o Cruzeiro

Um treino. Foi esse o tempo que o Bahia teve para se preparar para enfrentar o Cruzeiro, neste domingo (3), às 19h, no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte. Na manhã deste sábado (2), o técnico Roger Machado comandou, no CT do Atlético-MG, a única atividade do tricolor antes de encarar a Raposa.

Com o pouco tempo de recuperação, após a derrota para o Santos, na última quinta-feira (31), os jogadores que atuaram mais de 45 minutos na Vila Belmiro fizeram um trabalho na academia e fisioterapia.

O restante do elenco foi para o campo e fez uma atividade de posse de bola e finalizações. As novidades ficaram por conta do meia Shaylon e do volante Edson. Incorporados ao grupo, eles treinaram normalmente.

Edson, inclusive, pode ganhar chance entre os titulares, já que Roger Machado não vai poder contar com os volantes Gregore e Ronaldo, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Se for o escolhido do treinador, o garoto de 21 anos vai fazer a estreia com a camisa do Bahia.

Roger Machado não deu pistas do time que inicia o duelo contra o Cruzeiro e só vai divulgar a escalação minutos antes do início da partida. Mas uma provável escalação do tricolor tem:

Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Flávio, Edson e João Pedro; Élber, Artur e Gilberto.

Com 41 pontos, o Bahia inicia a rodada na nona colocação, a cinco pontos do G6. O tricolor vive um jejum e vem de três derrotas consecutivas na Série A.