Com apoio da Globo Internacional e do Itamaraty, Focus Brasil chega a Salvador

A jornalista Doris Pinheiro vai dirigir o primeiro Focus Brasil em Salvador (Foto: Arquivo pessoal)





A jornalista e produtora baiana Dóris Pinheiro assinará a direção-geral do Focus Brasil Salvador, que traz à Bahia o mais importante evento cultural brasileiro no exterior. Criado pelo jornalista e produtor baiano Carlos Borges em 1997, o Focus Brasil celebra 24 anos de existência em 2021, com uma temporada que prevê 20 eventos em oito países, num mix de eventos virtuais e presenciais. Em Salvador, o evento será o encerramento da temporada e deverá acontecer nos dias 2, 3 e 4 de dezembro.

Apoiado pela Globo Internacional e Itamaraty desde o início, o Focus Brasil é uma plataforma multidisciplinar de eventos culturais, artísticos, de negócios, turismo e promoção da língua portuguesa no mundo. É realizado nos Estados Unidos, Canadá, Portugal, Itália, Reino Unido, Japão e China.

Desde 2011, sua expansão é continua. Desde 1997, faz parte do evento a premiação Focus Brasil Awards. Baianos de grande destaque internacional já foram premiados no palco do evento: João Ubaldo Ribeiro, Luiz Caldas, Daniela Mercury, Carlinhos Brown, Margareth Menezes, Edu Casanova e o Ballet Folclórico da Bahia (Vavá Botelho).





Olodum fará live dia 12 de fevereiro lembrando seus 42 anos

O Olodum confirmou sua Live de Carnaval para o dia 12 de fevereiro de 2021, a partir das 19h, sexta-feira dia da tradicional saída do bloco do Pelourinho. A live fará um histórico dos carnavais do afro do Pelô nesses 42 anos em que brilhou nas ruas do Pelourinho e nos circuito Osmar (avenida) e Dodô (Barra-Ondina). Não precisa nem dizer que vem muita coisa boa por ai. Afinal, não foi à toa que astros como Paul Simon (que levou o Olodum para um show em New York), Michael Jackson e o cineasta Spike Lee vieram beber na fonte dessa entidade que teve no comando musical durante muitos anos de ninguém menos que o saudoso Neguinho do Samba, criador do samba reggae - ritmos que conquistou o Brasil e o mundo.

Olodum na avenida (Foto: Equipe Magali Moraes do Olodum)





Livro da editora SobreGentes vai reunir histórias do Carnaval

Conhecida por publicações que traduzem em textos e imagens histórias da vida real, A SobreGentes Editora prepara seu 6º livro, uma homenagem ao Carnaval de Salvador, que não acontecerá em 2021. O livro reunirá histórias de outros carnavais, num grande #tbt de experiências, lembranças e emoções vividas pelas mais diversas figuras envolvidas na festa, de foliões a artistas, passando por gente que faz a festa acontecer. Lembrando que em todo projeto realizado pelo SobreGentes, um percentual das vendas é destinado para uma causa ou instituição. “Já estamos em contato com algumas iniciativas ligadas ao Carnaval, que será anunciada em breve”, afirma a editora. Em três anos, o SobreGentes conquistou mais de 24 mil leitores diários no Instagram, tendo chegado a alcançar mais de 80 mil pessoas por semana. A editora já tem cinco livros lançados, com mais de 500 histórias contadas. https://www.instagram.com/sobregentes.

O Ilê Aiyê tem muita história para se contar (Foto: Divulgaçãao)









Alexandre Peixe está de casa nova

Um dos maiores hitmakers da axé music, o compositor e cantor Alexandre Peixe passa a fazer parte do cast da produtora Novo Palco, comandada por Rodolfinho Tourinho e Anselmo Costa. Peixe é autor de sucessos como Nana ê, 100% você e Voa Voa, gravados pelo Chiclete Com Banana, Tá Tudo Bem, de Ivete Sangalo, Me Liga, do Asa de Águia, e Me Chama de Amor”, de Claudia Leitte. Só o Chiclete com Banana gravou 25 canções dele.









TUM-TUM-TUM*

1 A gravadora Biscoito Fino lança nesta sexta (15), o novo single de Belô Velloso. A cantora traz um grande hit dos anos 90, É Tarde Demais, pagode do grupo Raça Negra. Nessa gravação ela dá uma nova roupagem, acústica e pop. A direção artística e concepção do arranjo são da cantora, em mais uma parceria com Luciano Salvador Bahia - que assina o arranjo e produção musical do trabalho.

2 O músico Armandinho Macêdo vai participar do Festival Digital Chorando Sem Parar. Trata-se de Festival Internacional de Música Instrumental Brasileira, que vai acontecer de 19, a 21 de fevereiro em São Carlos, interior de São Paulo. A edição 2020-2021 terá Raphael Rabello (1962-1995) como convidado e Mauricio Carrilho como convidado.

3 O cantor Raffa Meirelles lança nesta sexta (15) no seu canal oficial e nas plataformas digitais, o projeto autoral Oxente é Bahia, sua primeira composição. Apaixonado pela cena axé, ele procura resgatar e valorizar “a raiz da música baiana com influências de diversos estilos musicais”, comentou Raffa.