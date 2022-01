Com aumento de casos de covid, Bahia volta a ultrapassar marca de julho de 2021

A Bahia registrou 14 mortes e 1.999 novos casos de covid-19 (taxa de crescimento de +0,16%) em 24h, de acordo com dados do relatório epidemiológico da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab) divulgado na tarde desta quinta-feira (13). No mesmo período, 903 pacientes (+0,07%) foram considerados curados da doença.

Dos 1.283.736 casos confirmados desde o início da pandemia, 1.248.838 já são considerados recuperados e 7.256 casos encontram-se ativos. Esse número é o maior desde 26 de julho de 2021, quando o estado da Bahia apresentou 7.796 casos ativos para covid-19. No total, há ainda 27.642 óbitos confirmados.

Na quarta-feira (12), o estado já havia contabilizado 6.174 casos ativos de covid-19, sendo o maior número desde julho do ano passado, mas que agora foi superado.

Os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. A base ministerial tem, eventualmente, disponibilizado informações inconsistentes ou incompletas.

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 1.708.135 casos descartados e 278.315 em investigação. Estes dados representam notificações oficiais compiladas pela Diretoria de Vigilância Epidemiológica em Saúde da Bahia (Divep-BA), em conjunto com as vigilâncias municipais e as bases de dados do Ministério da Saúde até às 17 horas desta quinta-feira. Na Bahia, 53.263 profissionais da saúde foram confirmados para Covid-19. Para acessar o boletim completo, clique aqui ou acesse o Business Intelligence.

Vacinação

Até o momento temos 10.864.784 pessoas vacinadas com a primeira dose, 261.485 com a dose única, 8.950.376 com a segunda dose e 1.668.352 com a dose de reforço.